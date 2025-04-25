В России снимут сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе

В сериале расскажут, чем живут звезды фигурного катания и как тренируются.

Также россияне смогут посмотреть в прямом эфире финальное ледовое шоу команды Тутберидзе, на котором выступят действующие спортсмены и фигуристы мирового уровня. В шоу участвуют: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и другие.

Ранее стало известно, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%, напоминает «Радиоточка НСН».

