В России снимут сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе
В России снимут документальный сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе, рассказали в онлайн-кинотеатре Okko.
В сериале расскажут, чем живут звезды фигурного катания и как тренируются.
Также россияне смогут посмотреть в прямом эфире финальное ледовое шоу команды Тутберидзе, на котором выступят действующие спортсмены и фигуристы мирового уровня. В шоу участвуют: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и другие.
Ранее стало известно, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru