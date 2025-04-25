В России снимут сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе

В России снимут документальный сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе, рассказали в онлайн-кинотеатре Okko.

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В сериале расскажут, чем живут звезды фигурного катания и как тренируются.

Также россияне смогут посмотреть в прямом эфире финальное ледовое шоу команды Тутберидзе, на котором выступят действующие спортсмены и фигуристы мирового уровня. В шоу участвуют: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и другие.

Ранее стало известно, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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