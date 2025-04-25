Минпросвещения предложило ужесточить прием мигрантов в детские сады

Минпросвещения России подготовило проект приказа, который вводит дополнительные требования к приему в детские сады детей-иностранцев и лиц без гражданства. Согласно документу, при зачислении потребуется справка об отсутствии у ребенка опасных инфекционных заболеваний, перечень которых утвержден правительством и включает туберкулез, сифилис, ВИЧ и лепру.

Как следует из пояснительной записки, инициатива направлена на обеспечение эпидемиологической безопасности в дошкольных учреждениях, а также на упорядочение процедуры приема детей, не являющихся гражданами России.

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Помимо медицинской справки, законопроект требует предоставления документов, подтверждающих личность ребенка, законность его пребывания в стране, родственные или представительские отношения с подающим заявление, а также, при наличии, справки о трудоустройстве родителя и СНИЛС. Документы должны быть на русском языке или сопровождаться нотариально заверенным переводом.

В случае отсутствия полного комплекта бумаг заявление рассматриваться не будет. Новые правила предлагается ввести до 28 июня 2026 года. В настоящее время для поступления в детсад достаточно справки о профилактическом осмотре (форма 026/у-2000), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:Детские СадыМигранты

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