Минпросвещения предложило ужесточить прием мигрантов в детские сады

Минпросвещения России подготовило проект приказа, который вводит дополнительные требования к приему в детские сады детей-иностранцев и лиц без гражданства. Согласно документу, при зачислении потребуется справка об отсутствии у ребенка опасных инфекционных заболеваний, перечень которых утвержден правительством и включает туберкулез, сифилис, ВИЧ и лепру.

Как следует из пояснительной записки, инициатива направлена на обеспечение эпидемиологической безопасности в дошкольных учреждениях, а также на упорядочение процедуры приема детей, не являющихся гражданами России.