Минздрав: Чечня стала самым трезвым регионом России
Чечня возглавила перечень регионов России с самым низким потреблением алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
В июле текущего года ведомство зафиксировало показатель потребления чистого спирта в республике на уровне 0,02 литра этанола на душу населения. Также в число регионов с наименьшим потреблением алкоголя вошли Ингушетия и Дагестан - 0,62 л и 0,88 л соответственно.
Кроме того, самыми непьющими регионами страны назвали Кабардино-Балкарскую Республику (2,05 л), Карачаево-Черкесскую Республику (2,71 л) и Ставропольский край (3,45 л).
Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с НСН рассказал, что россияне чаще всего употребляют алкоголь на новогодние праздники, на 23 февраля, 8 марта и в майские праздники.
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