Россия уничтожила беспилотник над Крымом
16 августа 202312:09
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Крыма.
По данным ведомства, беспилотник самолетного типа был обнаружен около 11:00 среды. Глава Крыма Сергей Аксенов пока не комментировал данный инцидент.
Это вторая за день попытка Украины атаковать территорию РФ с помощью БПЛА.
Около пяти утра три беспилотника пытались атаковать объекты в Калужской области, но также были уничтожены, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru