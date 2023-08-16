Россия уничтожила беспилотник над Крымом

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Крыма.

По данным ведомства, беспилотник самолетного типа был обнаружен около 11:00 среды. Глава Крыма Сергей Аксенов пока не комментировал данный инцидент.

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Это вторая за день попытка Украины атаковать территорию РФ с помощью БПЛА.

Около пяти утра три беспилотника пытались атаковать объекты в Калужской области, но также были уничтожены, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКрым

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