Дети могут уставать и плохо учиться из-за нехватки витамина D и неправильного графика сна, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.

В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников, из которых свыше 1,5 миллиона пойдут в первые классы. Бергер подчеркнула, что для них главное высыпаться.