Родителей призвали убрать гаджеты из кроватей детей
Родители должны обеспечить своим детям полноценное питание и сон, заявила в пресс-центре НСН Алена Бергер.
Дети могут уставать и плохо учиться из-за нехватки витамина D и неправильного графика сна, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.
В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников, из которых свыше 1,5 миллиона пойдут в первые классы. Бергер подчеркнула, что для них главное высыпаться.
«Дети всех возрастов теряют режим сна за лето, но важно и его качество. Для развития когнитивных способностей не стоит брать гаджеты в кровать. Этот вопрос надо контролировать родителям. Это основа циркадных ритмов, нервной системы и физиологии. Если телефон будет только на письменном столе — это уже победа для родителей», — отметила она.
Бергер добавила, что не менее важно следить за приемами пищи.
«Полноценное питание очень важно, по новым данным Минздрава, дефицит витамина D у детей до 18 лет составил до 70%. На это надо обратить внимание всем. Рекомендуемая норма потребления — 1000-2000 международных единиц летом и зимой. Пренебрегать этим нельзя — надо прийти к своему педиатру и выявить дефициты, попросить направление на диагностику анализу, чтобы потом спокойно определить норму своего ребенка. Еще один важный момент — достаток жирных амиинокислот. Не нужно скупать все добавки в аптеках. Речь идет о полноценном питании ребенка: ест ли он на завтраках и обедах в школе, берет ли он еду с собой, если ничего не нравится в школе. Здесь задача учителя сообщить об этом, так как нельзя проводить весь день без еды. Если нет сил, то нет и результата образования», — указала она.
Ранее Бергер в пресс-центре НСН назвала норму болезни для первоклашек.
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