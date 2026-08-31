Свинцов оценил вероятность полной блокировки VPN-сервисов в России
Выделение IP-адресов ресурсов из «белого списка» в отдельные подсети осложнит жизнь разработчиков нелегальных VPN-сервисов, но они быстро адаптируются, заявил НСН депутат Андрей Свинцов.
В России изменят правила работы доверенной интернет-инфраструктуры, чтобы закрыть лазейки для запрещенного контента, Минцифры переведет одобренные государством сайты в обособленные подсети, жизнь серых сервисов обхода блокировок усложнится, однако о тотальном запрете технологии речи по-прежнему не идет, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Минцифры России обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-операторам с просьбой выделить IP-адреса ресурсов из так называемого «белого списка» в отдельные подсети. Об этом сообщило РБК со ссылкой на копию документа. Таким образом ведомство рассчитывает усилить борьбу с VPN-сервисами и сайтами, содержащими запрещенный контент. Сейчас из-за совместного использования сетевой инфраструктуры нелегальные площадки могут автоматически попадать в доверенный перечень вместе с добросовестными ресурсами. По мнению Свинцова, полной и одномоментной блокировки VPN-сервисов в ближайшее время не произойдет.
«Полной блокировки VPN в обозримом будущем не случится, поскольку масштабировать эту технологию достаточно просто, а разработчики сервисов мгновенно адаптируются к новым условиям. Если правительство видит в нелегальных VPN-сервисах угрозу, оно продолжит планомерно с ними бороться. При этом для рядовых граждан и бизнеса сама технология остается абсолютно легальной. Физические и юридические лица могут официально запросить у своего провайдера организацию VPN-туннеля и спокойно работать», — пояснил депутат.
Свинцов напомнил, что компании, использующие технологию легально, передают Роскомнадзору данные о конкретных IP-адресах, между которыми настраивается шифрованный туннель, и такой трафик ведомство не ограничивает.
«Решение разделить потоки данных выглядит логичным. Внутри изолированных подсетей "белого списка" трафик будет идти свободно и без ограничений. Отдельный понятный сегмент займет легальный коммерческий VPN. В результате Роскомнадзор получит эффективные инструменты для более системной и точечной блокировки именно серого, нелегального трафика», — полагает парламентарий.
В то же время Роскомнадзор продолжит методично ограничивать работу нелегальных сервисов обхода блокировок. По мнению Свинцова, в массовом сегменте интернета ужесточение контроля вряд ли приведет к появлению принципиально новых, неуязвимых методов туннелирования.
«Все применяемые сегодня в мире технологии детально известны как ИТ-специалистам, так и правоохранительным органам, Роскомнадзору и разработчикам софта. Даже если на рынке будут заявляться более сложные протоколы шифрования — например, постквантовые — их массовое и быстрое внедрение маловероятно. Уникальными технологиями шифрования обладают буквально единицы ИТ-гигантов, например, Telegram. Обычные же VPN-приложения построены на достаточно простых алгоритмах. Роскомнадзор продолжит их системно блокировать, поскольку такой трафик легко идентифицируется. Создать и массово распространить нечто сверхсложное у разработчиков серых сервисов вряд ли получится», — добавил Свинцов.
Борьба Роскомнадзора с сервисами VPN требует большого расхода средств и ресурсов, и этот процесс будет длительным и сложным, так как и пользователи постоянно находят новые пути обхода блокировок, и регулятор использует новые алгоритмы, рассказал ранее НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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