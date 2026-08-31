В России изменят правила работы доверенной интернет-инфраструктуры, чтобы закрыть лазейки для запрещенного контента, Минцифры переведет одобренные государством сайты в обособленные подсети, жизнь серых сервисов обхода блокировок усложнится, однако о тотальном запрете технологии речи по-прежнему не идет, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Минцифры России обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-операторам с просьбой выделить IP-адреса ресурсов из так называемого «белого списка» в отдельные подсети. Об этом сообщило РБК со ссылкой на копию документа. Таким образом ведомство рассчитывает усилить борьбу с VPN-сервисами и сайтами, содержащими запрещенный контент. Сейчас из-за совместного использования сетевой инфраструктуры нелегальные площадки могут автоматически попадать в доверенный перечень вместе с добросовестными ресурсами. По мнению Свинцова, полной и одномоментной блокировки VPN-сервисов в ближайшее время не произойдет.

«Полной блокировки VPN в обозримом будущем не случится, поскольку масштабировать эту технологию достаточно просто, а разработчики сервисов мгновенно адаптируются к новым условиям. Если правительство видит в нелегальных VPN-сервисах угрозу, оно продолжит планомерно с ними бороться. При этом для рядовых граждан и бизнеса сама технология остается абсолютно легальной. Физические и юридические лица могут официально запросить у своего провайдера организацию VPN-туннеля и спокойно работать», — пояснил депутат.

Свинцов напомнил, что компании, использующие технологию легально, передают Роскомнадзору данные о конкретных IP-адресах, между которыми настраивается шифрованный туннель, и такой трафик ведомство не ограничивает.