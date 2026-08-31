Логопед назвала лучшее время, когда не поздно исправлять речь ребенку
Почти все дети имеют проблемы с чтением и письмом, но за год до школы уже поздно их решать, заявила в пресс-центре НСН Елена Мельникова.
За речью ребенка надо следить с первого года, так как проблемы имеют 87% дошкольников, и на их решение требуется время, рассказала в пресс-центре НСН сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова.
В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для 18 миллионов учеников, из которых свыше 1,5 миллиона пойдут в первые классы. Мельникова напомнила, что для успешного обучения им нужна помощь логопеда.
«87% дошкольников имеют нарушения речи: от легких до тяжелых. Наблюдается еще и дислексия и дисграфия: проблема с восприятием чтения и письма. Это данные статистики, но они видны и невооруженным взглядом: каждый второй на детской площадке нуждается в помощи логопеда. Это и в школах, и в детских садах. Надо следить за ребенком уже с первого года, потому что за год до первого класса может быть уже поздно, чтобы исправить речь. Это необходимо в учебе: есть проблема с чтением, значит неправильно ставит ударения и может не понять текст, потому что потерял окончания. Сможет ли он в таком случае выполнить задание? Нет, потому что он не так прочитал условие и будет неуспешен на уроках», — отметила она.
Ранее руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер в пресс-центре НСН назвала норму болезни для первоклашек.
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