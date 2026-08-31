Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители 80 стран
Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2026 года подтвердили представители 80 стран. Как пишет RT, об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.
По его словам, во Владивосток приедут гости из стран «с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию».
«Это создает возможность для открытого профессионального разговора и поиска точек соприкосновения по широкому кругу вопросов — от торговли и инвестиций до технологий и логистики», - указал Кобяков.
Он добавил, что интерес иностранцев к ВЭФ-2026 является одним из подтверждений того, что Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что каждая страна самостоятельно принимает решение об участии в ВЭФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Приравнять к полицейским? Как спасти «скорую помощь» от нападений
- Логопед заявила, что рожденные в эпоху COVID дети будут иметь проблемы с речью
- СВР: Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак по России
- «Было что-то запретное!»: Легенды рока о том, зачем снялись в сериале «Горбушка»
- Свинцов оценил вероятность полной блокировки VPN-сервисов в России
- Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители 80 стран
- Логопед назвала лучшее время, когда не поздно исправлять речь ребенку
- Минздрав: Чечня стала самым трезвым регионом России
- Родителей призвали убрать гаджеты из кроватей детей
- Под Белгородом при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок