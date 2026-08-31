Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители 80 стран

По его словам, во Владивосток приедут гости из стран «с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию».

«Это создает возможность для открытого профессионального разговора и поиска точек соприкосновения по широкому кругу вопросов — от торговли и инвестиций до технологий и логистики», - указал Кобяков.

Он добавил, что интерес иностранцев к ВЭФ-2026 является одним из подтверждений того, что Россия зарекомендовала себя как надёжный партнёр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что каждая страна самостоятельно принимает решение об участии в ВЭФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

