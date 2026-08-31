Кроме того, этим структурам европейцы дали приказ искать компромат на участников предстоящих выборов, а также поставили задачу «по организации провокаций на избирательных участках в России и за рубежом».

В ведомстве отметили, что ПАСЕ и Европарламент, в свою очередь, намерены заявить о «грубых нарушениях» во время подготовки и проведения выборов, а затем отказаться признавать их результаты.

Ранее в СВР заявили, что Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».