СВР: Евросоюз поручил оппозиции призывать россиян к бойкоту выборов в Госдуму
Евросоюз поручил российской несистемной оппозиции призывать россиян к бойкоту выборов. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).
Кроме того, этим структурам европейцы дали приказ искать компромат на участников предстоящих выборов, а также поставили задачу «по организации провокаций на избирательных участках в России и за рубежом».
В ведомстве отметили, что ПАСЕ и Европарламент, в свою очередь, намерены заявить о «грубых нарушениях» во время подготовки и проведения выборов, а затем отказаться признавать их результаты.
Ранее в СВР заявили, что Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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