Постоянный масочный режим привел к нехватке кислорода у тех, кто рожал в период ковидных ограничений, а это повлияло на развитие речи у детей, рассказала в пресс-центре НСН сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед и мать четверых детей Елена Мельникова.

Мельников подчеркнула в пресс-центре НСН, что уже сейчас 87% дошкольников имеют проблемы с речью. Она добавила, что эта статистика будет только хуже.