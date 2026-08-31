Логопед заявила, что рожденные в эпоху COVID дети будут иметь проблемы с речью

Пандемия негативно повлияла на развитие плода у мам, заявила в пресс-центре НСН Елена Мельникова.

Постоянный масочный режим привел к нехватке кислорода у тех, кто рожал в период ковидных ограничений, а это повлияло на развитие речи у детей, рассказала в пресс-центре НСН сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед и мать четверых детей Елена Мельникова.

Мельников подчеркнула в пресс-центре НСН, что уже сейчас 87% дошкольников имеют проблемы с речью. Она добавила, что эта статистика будет только хуже.

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«Все будет усугубляться, так как мы пережили пандемию, а в этот период все рожали в масках. У матерей было кислородное голодание мозга, что негативно влияло на плод. Поэтому в 2025-2026 начался очень сильный наплыв детей с речевыми проблемами. Также негативно влияет и искусственное оплодотворение. Многие переживают токсикоз, преждевременные роды, а это напрямую влияет на развитие речи», — отметила она.

Ранее Мельникова назвала в пресс-центре НСН лучшее время, когда стоит исправлять речь ребенку.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
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