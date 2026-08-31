Логопед заявила, что рожденные в эпоху COVID дети будут иметь проблемы с речью
Пандемия негативно повлияла на развитие плода у мам, заявила в пресс-центре НСН Елена Мельникова.
Постоянный масочный режим привел к нехватке кислорода у тех, кто рожал в период ковидных ограничений, а это повлияло на развитие речи у детей, рассказала в пресс-центре НСН сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед и мать четверых детей Елена Мельникова.
Мельников подчеркнула в пресс-центре НСН, что уже сейчас 87% дошкольников имеют проблемы с речью. Она добавила, что эта статистика будет только хуже.
«Все будет усугубляться, так как мы пережили пандемию, а в этот период все рожали в масках. У матерей было кислородное голодание мозга, что негативно влияло на плод. Поэтому в 2025-2026 начался очень сильный наплыв детей с речевыми проблемами. Также негативно влияет и искусственное оплодотворение. Многие переживают токсикоз, преждевременные роды, а это напрямую влияет на развитие речи», — отметила она.
Ранее Мельникова назвала в пресс-центре НСН лучшее время, когда стоит исправлять речь ребенку.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Конкретные вопросы: Как помочь детям не бояться идти в школу
- Клименко объяснил, почему в России не будет государственного VPN
- «Десятое дело»: Песков заявил, что РФ не важно, признают ли ее выборы в Европе
- «Не только каша с бутербродом»: Россиянам назвали рецепт здорового завтрака для детей
- В Калужской области отменят отпуск топлива по системе «чет-нечет»
- СВР: Евросоюз поручил оппозиции призывать россиян к бойкоту выборов в Госдуму
- Приравнять к полицейским? Как спасти скорую помощь от нападений
- Логопед заявила, что рожденные в эпоху COVID дети будут иметь проблемы с речью
- СВР: Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак по России
- «Было что-то запретное!»: Легенды рока о том, зачем снялись в сериале «Горбушка»