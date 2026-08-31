«Было что-то запретное!»: Легенды рока о том, зачем снялись в сериале «Горбушка»
Вадим Степанцов заявил НСН, что легендарный ДК им. Горбунова позволил его группе заявить о себе, а Сергей Галанин отметил, что у него насыщенная рок-н-ролльная биография, связанная с «Горбушкой».
Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в беседе с НСН поделился, что для него значило принять участие в документальном проекте о «Горбушке» и какую роль легендарный ДК сыграл в его жизни.
Трехсерийный документальный проект «Горбушка. Сердце русского рока» выходит 18 сентября на платформе Okko. События документального сериала — это история «Горбушки», рассказанная теми, кто ее помнит. Героями проекта стали Дмитрий Гройсман, Сергей Галанин, Александр Ф.Скляр, Армен Григорян, Вадим Степанцов и другие рокеры и музыканты. В центре сериала — ДК им. Горбунова, — типовой Дворец культуры при авиазаводе, ставший колыбелью советского андеграунда.
«Не знаю, как для русского рока в целом, но для меня и для группы «Бахыт-компот» «Горбушка» была значимым местом, потому что на сцене ее малого зала впервые в Москве выступил «Бахыт-компот». Нашим крестным отцом был Армен Григорян и группа «Крематорий». Мы их "разогревали". Очень жаль, что этого здания, где был малый зал, больше не существует. Но зато осталась основная сцена, на которой мы уже 3-4 года подряд играем в рамках фестиваля «Легенда», — отметил он.
При этом, по его словам, с тех времен ушел привкус запретности жанра, и сегодня он стал «старперским».
«Тогда был еще привкус запретности жанра, и люди ходили на рок-н-ролльных исполнителей как на некую диковинку. Сейчас этот жанр пришел помягче, стал «старперским», как джаз. Сейчас это носит оттенок музейности и элитарности. Но мне кажется, что тот давний дух рубежа 80-х-90-х сейчас возрождается», — подытожил он.
В свою очередь лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил НСН, что рад быть частью той культуры и ему реально было, что рассказать о том времени в документальном проекте.
«Я принимал участие в съемках, но сам фильм еще не видел. Приятно, что у нас такая рок-н-ролльная биография, связанная с «Горбушкой». Мы же там в свое время даже имели репетиционную базу, тогда, когда концерты только-только зарождались. Так что есть, что вспомнить. Конечно, то, что сейчас есть продолжение всей этой судьбы, — это вообще какая-то сказка. Я имею в виду фестиваль, который вчера закончился, — «Легенда». Это, конечно, что-то необыкновенное», — рассказал он.
Также Галанин сравнил атмосферу «Горбушки» 80–90‑х с сегодняшними концертными площадками и раскрыл, что, по его мнению, безвозвратно ушло.
«Атмосфера и драйв есть и сейчас. Но вот молодежи такой самой молодой, как мне показалось, стало чуть меньше. И это говорит о том, что они как-то перетекают в другие музыкальные течения. Но, с другой стороны, людей меньше не стало, и теперь ходят большими семьями — от внуков до дедов. Даже живые музыкальные носители все равно остаются частью этой культуры. И есть прецеденты, когда участники продают какие-то раритеты со своими автографами. Винил сейчас опять получил актуальность и процветает. Футболки, винилы, другая атрибутика, которая всегда сопутствовала концерту, есть до сих пор, и люди продолжают приобретать для себя что-то на память», — отметил он.
Ранее лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскрыл НСН, что ему часто предлагали воплотить на экране историю своей жизни и группы, однако он не спешит подхватывать тренд.
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