Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в беседе с НСН поделился, что для него значило принять участие в документальном проекте о «Горбушке» и какую роль легендарный ДК сыграл в его жизни.

Трехсерийный документальный проект «Горбушка. Сердце русского рока» выходит 18 сентября на платформе Okko. События документального сериала — это история «Горбушки», рассказанная теми, кто ее помнит. Героями проекта стали Дмитрий Гройсман, Сергей Галанин, Александр Ф.Скляр, Армен Григорян, Вадим Степанцов и другие рокеры и музыканты. В центре сериала — ДК им. Горбунова, — типовой Дворец культуры при авиазаводе, ставший колыбелью советского андеграунда.

«Не знаю, как для русского рока в целом, но для меня и для группы «Бахыт-компот» «Горбушка» была значимым местом, потому что на сцене ее малого зала впервые в Москве выступил «Бахыт-компот». Нашим крестным отцом был Армен Григорян и группа «Крематорий». Мы их "разогревали". Очень жаль, что этого здания, где был малый зал, больше не существует. Но зато осталась основная сцена, на которой мы уже 3-4 года подряд играем в рамках фестиваля «Легенда», — отметил он.

При этом, по его словам, с тех времен ушел привкус запретности жанра, и сегодня он стал «старперским».

«Тогда был еще привкус запретности жанра, и люди ходили на рок-н-ролльных исполнителей как на некую диковинку. Сейчас этот жанр пришел помягче, стал «старперским», как джаз. Сейчас это носит оттенок музейности и элитарности. Но мне кажется, что тот давний дух рубежа 80-х-90-х сейчас возрождается», — подытожил он.