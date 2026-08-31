СВР: Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак по России

Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак на Россию на фоне грядущих выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

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В ведомстве указали, что об этом речь шла на полях встречи «коалиции желающих» в Париже 13 июля. На ней было отмечено, что интенсификация диверсионно-террористических атак и ударов по объектам на российской территории «посеет панику среди населения», а также отвлечёт ресурсы госорганов и силовиков от исполнения основных функций.

Кроме того, в Службе отметили, что посещающие Украину представители европейских спецслужб обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов в РФ.

Ранее в СВР сообщили, что одна из западных стран в координации с Украинов планирует обвинить Москву в нелегальных поставках оружия наркокартелям и преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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