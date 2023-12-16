Снаряд ВСУ ранил одного человека и убил 12 коров в белгородском поселке Красное

Один человек пострадал при атаке украинской стороны на поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Средства ПВО сработали над Севастополем

По его словам, взрывное устройство было сброшено с дрона. У пострадавшего мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма, в результате чего погибло 12 коров.

Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПострадавшиеБелгородская областьУкраинаВСУБеспилотники

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