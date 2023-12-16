Снаряд ВСУ ранил одного человека и убил 12 коров в белгородском поселке Красное
Один человек пострадал при атаке украинской стороны на поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, взрывное устройство было сброшено с дрона. У пострадавшего мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма, в результате чего погибло 12 коров.
Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru