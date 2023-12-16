Снаряд ВСУ ранил одного человека и убил 12 коров в белгородском поселке Красное

По его словам, взрывное устройство было сброшено с дрона. У пострадавшего мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма, в результате чего погибло 12 коров.

Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны, напоминает «Радиоточка НСН».

