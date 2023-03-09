Власти Липецкой области опровергли информацию о работе систем ПВО

Системы противовоздушной обороны не срабатывали в Липецкой области. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Власти обратили внимание, что жители Липецка, а также Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов сообщали в соцсетях о громких хлопках, которые были слышны утром в четверг. При этом в правительстве подчеркнули, что системы ПВО в регионе не срабатывали, следов падения на земле нет.

«Службы разбираются в причинах звуков, испугавших липчан. Предположительно жители слышали пролетавшие над областью в южном направлении самолеты», — говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.

Важные инфраструктурные объекты продолжают работу в штатном режиме, пишет RT.

Ранее стало известно, что система ПВО сработала в Белгородской области: в понедельник три украинских ракеты были сбиты в Новом Осколе, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОРегионы
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