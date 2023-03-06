Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе под Белгородом

Силы ПВО сбили три ракеты.

«Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, осколками были повреждены несколько фасадов. Гладков также сообщил о повреждении линии электропередачи в ряде сел Новооскольского округа, пишет Газета.ру. Специалисты выехали на место ЧП.

Накануне при обстреле села Щетиновка в Белгородском районе была повреждена постройка на территории сельхозпредприятия, напоминает телеканал «360».

