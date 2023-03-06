Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе под Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала в городе Новый Оскол Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородское село Щетиновка оказалось под обстрелом ВСУ

Силы ПВО сбили три ракеты.

«Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, осколками были повреждены несколько фасадов. Гладков также сообщил о повреждении линии электропередачи в ряде сел Новооскольского округа, пишет Газета.ру. Специалисты выехали на место ЧП.

Накануне при обстреле села Щетиновка в Белгородском районе была повреждена постройка на территории сельхозпредприятия, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
ТЕГИ:ПВОБелгород
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