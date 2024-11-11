Смирнов: В Курской области уничтожили украинскую ракету
11 ноября 202412:57
Украинскую ракету уничтожили в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, боеприпас сбили в приграничном районе.
«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавил Смирнов.
Минувшей ночью российские военные уничтожили над Курской областью 12 беспилотников ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гилмор заявил, что его «принудили» выпустить последний альбом Pink Floyd
- Друга блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы
- Смирнов: В Курской области уничтожили украинскую ракету
- СМИ: Трамп может депортировать принца Гарри из США
- Белоруссия стала партнером БРИКС
- ВС России освободили Колесниковку в Харьковской области
- В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
- Актриса Ломакина извинилась за шутку про карельский язык после заявления Парфенчикова
- В Рособрнадзоре анонсировали изменение формы ОГЭ в ближайшие годы
- Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru