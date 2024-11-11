Смирнов: В Курской области уничтожили украинскую ракету

Украинскую ракету уничтожили в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в Telegram-канале.

В приграничном районе Курской области сбили ракету ВСУ

Как уточнил губернатор, боеприпас сбили в приграничном районе.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавил Смирнов.

Минувшей ночью российские военные уничтожили над Курской областью 12 беспилотников ВСУ.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:РакетаПВОКурская Область

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