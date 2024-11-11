ПВО уничтожила 13 беспилотников над Курской и Белгородской областями
11 ноября 202407:30
Тринадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили 12 дронов над Курской областью, еще один – над Белгородской.
Накануне военные сбили 70 украинских БПЛА в небе над Московской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Тульской областями, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru