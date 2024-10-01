Смирнов: В Курской области сбили украинский беспилотник
1 октября 202413:00
Беспилотник ВСУ самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Украинский БПЛА... сбит в небе Курской области», — подчеркнул губернатор.
Смирнов поблагодарил бойцов ПВО за работу.
Накануне над Курской областью сбили две украинские ракеты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru