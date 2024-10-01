Смирнов: В Курской области сбили украинский беспилотник

Беспилотник ВСУ самолетного типа уничтожили над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских БПЛА

«Украинский БПЛА... сбит в небе Курской области», — подчеркнул губернатор.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО за работу.

Накануне над Курской областью сбили две украинские ракеты.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОКурская ОбластьБеспилотники

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