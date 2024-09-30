В Курской области сбили две украинские ракеты

Призывники смогут обжаловать решение призывной комиссии онлайн ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов и диверсий в Ингушетии В Уфе задержан исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии В Париже начнется суд над Марин Ле Пен по делу об отмывании средств Европарламента В ЛДПР обрадовались выбору Хабенского на роль Жириновского