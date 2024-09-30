В Курской области сбили две украинские ракеты

Две украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Губернатор уточнил, что снаряды были уничтожены силами ПВО.

«Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Курске, напоминает RT. По словам Смирнова, сумма ущерба после удара составила, предварительно, около 5 млн рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОРакетыКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры