В Курской области сбили две украинские ракеты
30 сентября 202412:12
Две украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Губернатор уточнил, что снаряды были уничтожены силами ПВО.
«Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Курске, напоминает RT. По словам Смирнова, сумма ущерба после удара составила, предварительно, около 5 млн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru