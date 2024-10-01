Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских БПЛА
1 октября 202407:49
Восемь беспилотников ВСУ самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки», — указали в министерстве.
Украинские БПЛА были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
Ранее над регионом сбили два украинских беспилотника самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru