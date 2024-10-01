Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских БПЛА

Восемь беспилотников ВСУ самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки», — указали в министерстве.

Украинские БПЛА были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее над регионом сбили два украинских беспилотника самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороныБеспилотники

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