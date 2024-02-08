СМИ: В США признались в уничтожении Ил-76 ракетой Patriot
Чиновники в США, пожелавшие остаться неизвестными, признались, что самолет Ил-76 с находившимися на борту украинскими военнопленными был уничтожен при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщило издание The New York Times.
Отмечается, что публичных комментариев со стороны официального Вашингтона касательно причины крушения самолета по-прежнему не последовало.
Издание также указало на отсутствие критики Украины со стороны США за применение системы Patriot для поражения российских самолетов. Более того, американские власти заявили, что подобные «инновации» Киеву «придется принять», чтобы победить в противостоянии с Россией.
Ранее семьи экипажа сбитого под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 наградили Орденами Мужества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru