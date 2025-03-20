СМИ: Взрывы прозвучали в небе над городом Россошь

Более пяти взрывов прозвучало в небе над городом Россошь Воронежской области, сообщает Telegram-канал Mash.

В Госдуме наградили мужчину, сбившего из ружья беспилотник

По словам местных жителей, регион атакуют беспилотные летательные аппараты Украины.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщали о 20 беспилотниках, летящих в сторону области.

Ранее двое мирных жителей пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУАтакаБеспилотники

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