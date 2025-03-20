СМИ: Взрывы прозвучали в небе над городом Россошь
20 марта 202502:33
Более пяти взрывов прозвучало в небе над городом Россошь Воронежской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, регион атакуют беспилотные летательные аппараты Украины.
Ранее мониторинговые ресурсы сообщали о 20 беспилотниках, летящих в сторону области.
Ранее двое мирных жителей пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru