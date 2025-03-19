Двое мирных жителей пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Курской области

Двое жителей населенного пункта Мокрушино (Курская область, Беловский район) получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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Отмечается, что были ранены 51-летняя женщина и 44-летний мужчина. Они госпитализированы в Беловскую центральную районную больницу, где им оказывают медпомощь.

Ранее площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, на которую упали обломки беспилотника ВСУ, увеличилась до 3750 квадратных метров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Александр ХинштейнПострадавшиеКурская ОбластьВСУБеспилотники

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