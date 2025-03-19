Двое мирных жителей пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Курской области

Отмечается, что были ранены 51-летняя женщина и 44-летний мужчина. Они госпитализированы в Беловскую центральную районную больницу, где им оказывают медпомощь.

Ранее площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, на которую упали обломки беспилотника ВСУ, увеличилась до 3750 квадратных метров. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

