В Госдуме наградили мужчину, сбившего из ружья беспилотник

В Госдуме наградили грамотой жителя Московской области Александра Юдаева, который во время налета дронов на столицу, сбил один из них из ружья.

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«Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают все, чтобы защитить мирных граждан», – отметил спикер Думы Вячеслав Володин.

Сам Юдаев – ветеран боевых действий с 20-летним стажем военной службы и бывший сотрудник МВД. На награждении его сопровождали супруга и сын.

В МЧС России запретили сбивать дроны подручными средствами, а также подходить близко к упавшим беспилотникам, напоминает RT.

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ФОТО: Госдума
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