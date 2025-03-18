В Госдуме наградили мужчину, сбившего из ружья беспилотник
18 марта 202515:50
В Госдуме наградили грамотой жителя Московской области Александра Юдаева, который во время налета дронов на столицу, сбил один из них из ружья.
«Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают все, чтобы защитить мирных граждан», – отметил спикер Думы Вячеслав Володин.
Сам Юдаев – ветеран боевых действий с 20-летним стажем военной службы и бывший сотрудник МВД. На награждении его сопровождали супруга и сын.
В МЧС России запретили сбивать дроны подручными средствами, а также подходить близко к упавшим беспилотникам, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru