В Госдуме наградили мужчину, сбившего из ружья беспилотник

«Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают все, чтобы защитить мирных граждан», – отметил спикер Думы Вячеслав Володин.



Сам Юдаев – ветеран боевых действий с 20-летним стажем военной службы и бывший сотрудник МВД. На награждении его сопровождали супруга и сын.

В МЧС России запретили сбивать дроны подручными средствами, а также подходить близко к упавшим беспилотникам, напоминает RT.

