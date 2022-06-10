СМИ: взрыв прогремел в Донецке в районе администрации главы ДНР
10 июня 202216:13
Взрыв прогремел в центре Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошёл у здания администрации главы Донецкой народной республики (ДНР), по предварительной информации, жертв нет.
По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома.
Ранее в украинских СМИ появилась сообщения о том, что глава ДНР Денис Пушилин получил ранение в ходе поездки в Красный Лиман. Позже глава республики опроверг эту информацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru