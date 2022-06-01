Глава ДНР Пушилин опроверг слухи о своём ранении
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг утверждения, что получил ранение в ходе поездки в Красный Лиман. Этот город, сосем недавно, был занят силами ДНР и российской армии.
Ранее сегодня советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив распространил информацию о ранении Пушилина в Красном Лимане без подробностей. При этом украинские СМИ также утверждали, что все видео, которые с ним сейчас публикуются, якобы старые.
Ближе к вечеру сам глава ДНР заявил корреспонденту RT, что сегодня находился в Мариуполе вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, и с ними всё в порядке. В Мариуполе они подписали договор о побратимстве.
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