Глава ДНР Пушилин опроверг слухи о своём ранении

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг утверждения, что получил ранение в ходе поездки в Красный Лиман. Этот город, сосем недавно, был занят силами ДНР и российской армии.

Ранее сегодня советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив распространил информацию о ранении Пушилина в Красном Лимане без подробностей. При этом украинские СМИ также утверждали, что все видео, которые с ним сейчас публикуются, якобы старые.

Ближе к вечеру сам глава ДНР заявил корреспонденту RT, что сегодня находился в Мариуполе вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, и с ними всё в порядке. В Мариуполе они подписали договор о побратимстве.

