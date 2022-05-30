В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Инцидент произошел в центре города около 7:40.

«У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», — сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Чиновник назвал взрыв «терактом» и обвинил в нем киевский режим. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Как сообщает RT, в центре Мелитополя взорвался автомобиль с украинскими номерами, припаркованный у главной площади и Дома культуры, где работает администрация города. Происшествие — первый подобный инцидент в Мелитополе момента входа в город российских сил.

