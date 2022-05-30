В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Мэр Энергодара ранен в результате взрыва

Инцидент произошел в центре города около 7:40.

«У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», — сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Чиновник назвал взрыв «терактом» и обвинил в нем киевский режим. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Как сообщает RT, в центре Мелитополя взорвался автомобиль с украинскими номерами, припаркованный у главной площади и Дома культуры, где работает администрация города. Происшествие — первый подобный инцидент в Мелитополе момента входа в город российских сил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВзрыв
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