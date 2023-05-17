СМИ: ВСУ впервые обстреляли из танка Белгородскую область
Украинская армия впервые открыла огонь из танка по хутору Старый Волоконовского района Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, танк открыл огонь по территории России из украинского села Бударки на границе с Белгородской областью.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Всего по населенному пункту было выпущено 12 снарядов.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа. По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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