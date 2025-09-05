Путин: Договориться по основным вопросам с Украиной будет практически невозможно

Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет почти невозможно, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

Политик напомнил, что ранее говорил о готовности к контактам с украинской стороной. Однако на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин отметил, что не видит в этом большого смысла.

«Договориться будет... практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля», - отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин пригласил украинского президента Владимира Зеленского на переговоры в Москву, если он готов к встрече, пишет 360.ru. Однако в Киеве отказались от этого предложения.

