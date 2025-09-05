Путин предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку
Президент Владимир Путин предложил расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом глава государства заявил в ходе Восточного экономического форума.
Так, президент призвал сделать программу доступной для всех многодетных семей в регионе вне зависимости от возраста родителей. До этого на Дальнем Востоке действовало ограничение по возрасту многодетных родителей - 35 лет.
Кроме того, Путин поручил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений региона, а не только учителей. Президент попросил правительство внести в нормативную базу соответствующие поправки.
«Также предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома и... нет предложений от застройщиков», - заявил президент.
Путин указал, что при этом необходимо будет учесть годы постройки и состояние домов.
Между тем глава департамента Минфина Алексей Яковлев анонсировал изменение программы семейной ипотеки, министерство обсуждает с Минтрудом возможные варианты, пишет 360.ru.
