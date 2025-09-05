В Липецкой области обломки БПЛА повредили два дома

Обломки беспилотников повредили два дома в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, ночью в области уничтожили два БПЛА.

«В Лебедяни обломками повреждена часть жилого дома, разрушена хозпостройка», - написал Артамонов.

Кроме того, в Ельце фрагменты дрона рухнули на приусадебном участке частного дома. В результате поврежден фасад и выбиты окна. Артамонов подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 5 сентября в Липецкой области ликвидировали два дрона ВСУ, пишет 360.ru.

