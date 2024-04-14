СМИ: ВСУ применили бомбы GLSDB при ударе по Токмаку
Бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые созданы в НАТО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали при ударе по Токмаку.
«Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB», — сообщили ТАСС в оперативных службах.
Снаряды запускают из систем HIMARS, их разработали концерны Boeing и Saab Group, отмечает агентство.
Такие выводы были сделаны по осколкам, обнаруженным в Токмаке на месте прилёта, сообщает RT.
Ранее число погибших в результате украинского удара на город Токмак увеличилось до 10, сообщил в своих соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru