СМИ: ВСУ применили бомбы GLSDB при ударе по Токмаку

«Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Снаряды запускают из систем HIMARS, их разработали концерны Boeing и Saab Group, отмечает агентство.

Такие выводы были сделаны по осколкам, обнаруженным в Токмаке на месте прилёта, сообщает RT.

Ранее число погибших в результате украинского удара на город Токмак увеличилось до 10, сообщил в своих соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.