СМИ: ВСУ применили бомбы GLSDB при ударе по Токмаку

Бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые созданы в НАТО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали при ударе по Токмаку.

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«Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Снаряды запускают из систем HIMARS, их разработали концерны Boeing и Saab Group, отмечает агентство.

Такие выводы были сделаны по осколкам, обнаруженным в Токмаке на месте прилёта, сообщает RT.

Ранее число погибших в результате украинского удара на город Токмак увеличилось до 10, сообщил в своих соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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