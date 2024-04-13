Количество погибших при ракетном ударе по Токмаку выросло до 10

Число погибших в результате украинского удара на город Токмак увеличилось до 10, сообщил в своих соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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По его словам, спасатели достали из-под завалов еще тела взрослого и одного ребенка.

Отмечается, что еще двое людей числятся пропавшими без вести, сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов.

Ранее пятерых человек извлекли из-под завалов после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Токмаке жилых домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/BalitskyEV
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