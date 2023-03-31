СМИ: ВСУ попытались атаковать Белгородскую область дроном самолетного типа

Украинские войска попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать газонасосную станцию в Белгороде

По данным издания, инцидент произошел в ночь на пятницу близ села Головчино в Грайворонском районе региона. ВСУ использовали дрон самолетного типа.

Беспилотник был сбит в небе российскими средствами противовоздушной обороны.

«На земле пострадавших и разрушений нет», — пишет SHOT.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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