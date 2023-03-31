СМИ: ВСУ попытались атаковать Белгородскую область дроном самолетного типа

Собянин: Инвесторы вложили в экономику Москвы в 2022 году почти 6 триллионов рублей В Москве завершается прием заявок на конкурс грантов НКО, поддерживающих участников СВО и их семьи В программу оказания высокотехнологичной медпомощи включили 45 стационаров Москвы В Московской неделе интерьера и дизайна примет участие более 400 отечественных брендов