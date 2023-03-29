СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать газонасосную станцию в Белгороде

Украинский беспилотник безуспешно попытался атаковать газонасосную станцию «Газэнергосеть» в Белгороде. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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Отмечается, что резервуар, куда целился беспилотник, начиненный взрывчаткой, оказался пустым. По данным канала, обломки повредили резервуар, но взрыва не произошло. Подчеркивается, что БПЛА около полуночи залетел на территорию России со стороны Волчанска в Украине.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своих соцсетях сообщил, что Киев сформировал первые три ударные роты дронов. По его словам, группы беспилотников готовы к применению. Чиновник также отметил, что формированием рот Украина занималась вместе с партнерами, сообщает НСН.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:РоссияУкраина

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