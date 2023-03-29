СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать газонасосную станцию в Белгороде
Украинский беспилотник безуспешно попытался атаковать газонасосную станцию «Газэнергосеть» в Белгороде. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Отмечается, что резервуар, куда целился беспилотник, начиненный взрывчаткой, оказался пустым. По данным канала, обломки повредили резервуар, но взрыва не произошло. Подчеркивается, что БПЛА около полуночи залетел на территорию России со стороны Волчанска в Украине.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своих соцсетях сообщил, что Киев сформировал первые три ударные роты дронов. По его словам, группы беспилотников готовы к применению. Чиновник также отметил, что формированием рот Украина занималась вместе с партнерами, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- УПЦ сообщила о сотни верующих, пришедших на молитву в Киево-Печерскую лавру
- СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать газонасосную станцию в Белгороде
- В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс»
- Гумкоридор между Россией и Украиной может заработать через Турцию
- Подполковник ВС США Дэвис: Решение Путина по ядерному оружию грозит Западу катастрофой
- Москалькова: Украина вернет на родину пленных, которых не хотела менять
- Марочко: Киев активно минирует берег реки Оскол южнее Купянска
- Марочко сообщил, что Киев использует технику фермеров для перевозки боеприпасов
- Зеленский рассказал о последствиях поражения ВСУ в Артемовске
- СМИ: Российские войска в зоне СВО получили сотни новейших танков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru