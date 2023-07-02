Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле Глушковского района ВСУ

Глушковский район Курской области подвергся обстрелу ВСУ. Всего насчитали семь прилетов. Жертв нет, написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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«Глушковский район подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали 7 прилётов. Пострадавших и разрушений нет», - отметил глава региона.

По данным Старовойта, после украинской атаки в деревне в результате нет электроснабжения. Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно, подчеркнул Старовойт.

Накануне ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района, рассказал губернатор Курской области в субботу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kursk.ru
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