Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле Глушковского района ВСУ

СМИ: на Украине начались антирадиационные учения Ордов: инвесторы выводят деньги из европейских фондов из-за нестабильной экономической ситуации в мире СМИ: в США в результате стрельбы в Балтиморе убиты несколько человек СМИ: семь человек, из них шесть — несовершеннолетние, задержаны во время беспорядков в швейцарской Лозанне Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности