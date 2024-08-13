СМИ: ВСУ использовали в Курской области немецкий танк Wiesent

Вооруженные силы Украины использовали при вторжении в Курскую область инженерный танк Wiesent немецкого производства на базе танка Leopard 1, сообщает Bild.

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Несколько таких машин было поставлено Киеву из ФРГ. Инженерные танки применяются для прорыва или создания оборонных линий. Наименее вероятным вариантом развития событий станет дальнейшее продвижение ВСУ в пределах Курской области. Киев может «потерять большое количество войск».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заявил, что власти США гордятся президентом Украины Владимиром Зеленским за вторжение. Он охарактеризовал вторжение на российскую территорию как «смелое и прекрасное», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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