СМИ: ВСУ использовали в Курской области немецкий танк Wiesent
Вооруженные силы Украины использовали при вторжении в Курскую область инженерный танк Wiesent немецкого производства на базе танка Leopard 1, сообщает Bild.
Несколько таких машин было поставлено Киеву из ФРГ. Инженерные танки применяются для прорыва или создания оборонных линий. Наименее вероятным вариантом развития событий станет дальнейшее продвижение ВСУ в пределах Курской области. Киев может «потерять большое количество войск».
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заявил, что власти США гордятся президентом Украины Владимиром Зеленским за вторжение. Он охарактеризовал вторжение на российскую территорию как «смелое и прекрасное», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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