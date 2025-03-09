СМИ: ВСУ атаковали центр Липецка

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами центр Липецка, сообщает Telegram-канал Mash.

Над территорией России сбили 39 украинских беспилотников

По словам местных жителей, они слышали не менее семи взрывов над городом.

В районе предприятия НЛМК работает ПВО. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Ранее три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры