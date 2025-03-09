СМИ: ВСУ атаковали центр Липецка
9 марта 202501:17
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами центр Липецка, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, они слышали не менее семи взрывов над городом.
В районе предприятия НЛМК работает ПВО. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
Ранее три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru