Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ
Украинская сторона обстреляла три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал.
Беспилотник ВСУ сбили над гороодом Шебекино. В селе Илек-Пеньковка в результате обстрела в четырех жилых домах выбиты окна, повреждены заборы и один автомобиль. Также там была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители села пока что остаются без света. В селе Новая Таволжанка вследствие прилета боеприпаса повреждено остекление частного дома.
Ранее мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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