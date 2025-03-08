Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Украинская сторона обстреляла три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал.

Беспилотник ВСУ сбили над гороодом Шебекино. В селе Илек-Пеньковка в результате обстрела в четырех жилых домах выбиты окна, повреждены заборы и один автомобиль. Также там была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители села пока что остаются без света. В селе Новая Таволжанка вследствие прилета боеприпаса повреждено остекление частного дома.

Ранее мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
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