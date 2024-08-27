СМИ: Восемь танков ВСУ расстреливали машины жителя Курской области

Восемь танков Вооруженных сил Украины расстреливали машины жителя села Погребки Курской области, сообщает RT.

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Как заявила жительница населенного пункта Марина Касьянова, семья эвакуировалась на двух автомобилях — в первом ехали муж и зять, а во втором — она сама вместе с сыном и сестрой мужа. В это время восемь украинских танков выехали им навстречу и начали расстреливать автомобили.

Женщине, ее сыну и сестре мужа удалось съехать в кювет, выбраться и спрятаться от преследования украинских дронов. При этом муж не успел свернуть, однако ему, как выяснилось позже, удалось выжить.

Ранее стало известно, что Белгородской и Курской областям выделят более 1,1 млрд рублей на медпомощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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