СМИ: Восемь танков ВСУ расстреливали машины жителя Курской области
Восемь танков Вооруженных сил Украины расстреливали машины жителя села Погребки Курской области, сообщает RT.
Как заявила жительница населенного пункта Марина Касьянова, семья эвакуировалась на двух автомобилях — в первом ехали муж и зять, а во втором — она сама вместе с сыном и сестрой мужа. В это время восемь украинских танков выехали им навстречу и начали расстреливать автомобили.
Женщине, ее сыну и сестре мужа удалось съехать в кювет, выбраться и спрятаться от преследования украинских дронов. При этом муж не успел свернуть, однако ему, как выяснилось позже, удалось выжить.
Ранее стало известно, что Белгородской и Курской областям выделят более 1,1 млрд рублей на медпомощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru