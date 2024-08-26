Белгородской и Курской областям выделят более 1,1 млрд рублей на медпомощь

В 2024 году Белгородской и Курской областям может быть выделено дополнительно 1,1 млрд рублей для финансирования медицинской помощи. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования предусмотрел межбюджетные трансферты в размере 1,166 млрд рублей для бюджетов Территориальных фондов медицинского страхования Белгородской и Курской областей. Эти средства будут выделены за счет нормированного страхового запаса фонда.