Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки на Курскую область

Политик пообещал в случае победы «очень быстро» разрешить конфликт между Москвой и Киевом. Трамп отметил, что кроме него предотвратить третью мировую войну никто не сможет.

Бывший глава государства также посетовал на то, что США поставили слишком много оружия Украине и теперь сами рискуют столкнуться с дефицитом боеприпасов в случае конфликта с другой страной.

Ранее Трамп заявил, что в США склады с оружием опустели из-за помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

