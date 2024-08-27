Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки на Курскую область
Вторжение Украины в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны, сообщил во время выступления перед членами ассоциацией национальной гвардии США экс-президент Дональд Трамп.
Политик пообещал в случае победы «очень быстро» разрешить конфликт между Москвой и Киевом. Трамп отметил, что кроме него предотвратить третью мировую войну никто не сможет.
Бывший глава государства также посетовал на то, что США поставили слишком много оружия Украине и теперь сами рискуют столкнуться с дефицитом боеприпасов в случае конфликта с другой страной.
Ранее Трамп заявил, что в США склады с оружием опустели из-за помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше назвали прошедшую атаку ВС РФ по Украине одной из самых интенсивных
- Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки на Курскую область
- СМИ: Не менее 50 человек погибли в Пакистане в результате серии терактов
- Два мирных жителя ранены в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ
- Средства ПВО сбили четыре украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью
- СМИ: Во Франции продлили срок содержания Павла Дурова под стражей до 28 августа
- Wildberries: суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Бакальчуков
- Белгородской и Курской областям выделят более 1,1 млрд рублей на медпомощь
- СМИ: Уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС
- Арест основателя Telegram Павла Дурова затронул криптопроекты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru