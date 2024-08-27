Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки на Курскую область

Вторжение Украины в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны, сообщил во время выступления перед членами ассоциацией национальной гвардии США экс-президент Дональд Трамп.

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Политик пообещал в случае победы «очень быстро» разрешить конфликт между Москвой и Киевом. Трамп отметил, что кроме него предотвратить третью мировую войну никто не сможет.

Бывший глава государства также посетовал на то, что США поставили слишком много оружия Украине и теперь сами рискуют столкнуться с дефицитом боеприпасов в случае конфликта с другой страной.

Ранее Трамп заявил, что в США склады с оружием опустели из-за помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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