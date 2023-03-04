СМИ: Военную технику РФ пытались подорвать по пути через Уссурийск

За несколько дней до того, как была обнаружена взрывчатка, на станции формировали состав для перевозки военную технику, сообщает Shot. Журналисты полагают, что с помощью трубок с порохом хотели подорвать состав.

Связку цилиндров с неизвестным веществом накрыли тканью. В них было около 1,5 кг бездымного пороха, пишет издание. По его данным, такой боеприпас может взрываться от любого детонатора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот взрывных устройств.

Ранее член думского комитета по обороне Виктор Соболев призвал объявить Украине войну после проникновения группы украинских диверсантов в Брянскую область, «поскольку больше не осталось никаких красных линий».

«И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. Пока мы будем с ними церемониться, у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан, в том числе и детей, как сегодня в Брянской области», - приводит его слова NEWS.ru.

