СМИ: Во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море
Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Соединенных Штатов кружил над Черным морем во время удара Вооруженных сил Украины по Севастополю 23 июня, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Беспилотник отключил транспондер, когда приблизился к черноморскому побережью России. Дрон вылетел с Сицилии. Около 11:12 он появился на карте над Черным морем к юго-востоку от Крыма. В течение десяти минут он направлялся в сторону Крыма.
Удар со стороны Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по Севастополю вновь усилит обеспокоенность в США по поводу разрешения бить американским вооружением по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане объявлен трехдневный траур
- Посол РФ: США не уйдут от ответственности за атаку ВСУ на Севастополь
- Развожаев: В Севастополь по поручению Путина прибыли медики и психологи
- СМИ: Во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море
- СМИ: Удар ATACMS по Севастополю усилит обеспокоенность США
- В ГУР Украины назвали сложной ситуацию на поле боя для ВСУ
- Расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем
- В Ростовской области отразили воздушную атаку БПЛА
- Меликов: При терактах погибли более 15 полицейских и несколько гражданских
- Пентагон не стал комментировать обстрел Севастополя ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru