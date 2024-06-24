СМИ: Во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море

Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Соединенных Штатов кружил над Черным морем во время удара Вооруженных сил Украины по Севастополю 23 июня, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151

Беспилотник отключил транспондер, когда приблизился к черноморскому побережью России. Дрон вылетел с Сицилии. Около 11:12 он появился на карте над Черным морем к юго-востоку от Крыма. В течение десяти минут он направлялся в сторону Крыма.

Удар со стороны Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по Севастополю вновь усилит обеспокоенность в США по поводу разрешения бить американским вооружением по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ракетный УдарСевастопольСШАБеспилотники

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