Количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151
24 июня 202401:02
Количество пострадавших при ракетной атаке со стороны Украины на Севастополь выросло до 151 человека, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, госпитализированы 82. Четырем людям, включая двоих детей, не удалось пережить атаку.
Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru