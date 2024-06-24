Количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151

Количество пострадавших при ракетной атаке со стороны Украины на Севастополь выросло до 151 человека, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, госпитализированы 82. Четырем людям, включая двоих детей, не удалось пережить атаку.

Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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