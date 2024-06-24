СМИ: Удар ATACMS по Севастополю усилит обеспокоенность США
Удар со стороны Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по Севастополю вновь усилит обеспокоенность в США по поводу разрешения бить американским вооружением по России, сообщает The Telegraph.
По данным издания, Киев хочет получить «больше свободы» для нанесения ударов в глубине России, при этом Вашингтон якобы «обеспокоен тем, что это приведет к эскалации войны».
Украина нанесла удар по Севастополю 24 июня в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались использовать пять поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Военные РФ сбили четыре из них. При этом одна отклонилась и подорвалась над городом. Под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
Количество пострадавших при ракетной атаке со стороны Украины на Севастополь выросло до 151 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru