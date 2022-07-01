СМИ: власти ДНР предъявили обвинение ещё двум британским наёмникам

Собеседник агентства заявил, что уголовные дела против них возбуждены по тем же статьям, что и троим ранее осужденным наёмникам.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. Они обвинялись по четырём статьям, в том числе, «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наёмничество».

