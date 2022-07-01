СМИ: власти ДНР предъявили обвинение ещё двум британским наёмникам
Власти ДНР предъявили обвинение ещё двум наемникам из Великобритании Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.
Собеседник агентства заявил, что уголовные дела против них возбуждены по тем же статьям, что и троим ранее осужденным наёмникам.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. Они обвинялись по четырём статьям, в том числе, «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наёмничество».
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