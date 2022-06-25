СМИ: Британия объявит «войну» России в случае казни наемников в ДНР
Великобритания объявит «войну» России в случае казни британских бойцов, участвовавших в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины и приговоренных в Донецкой народной республике к высшей мере наказания. Об этом пишет Express.
Как отмечает издание, смерть британцев в ДНР может стать «точкой невозврата» в отношениях Москвы и Лондона. В материале указывается, что противостояние двух стран «примет крайне опасный оборот».
По данным Express, в случае казни бойцов Британии и всему Западу придется «поднять ставки»: поставлять Украине больше оружия и вводить больше санкций в отношении России.
В начале июня граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили в ДНР к смертной казни. Иностранцев признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru