СМИ: Британия объявит «войну» России в случае казни наемников в ДНР

Великобритания объявит «войну» России в случае казни британских бойцов, участвовавших в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины и приговоренных в Донецкой народной республике к высшей мере наказания. Об этом пишет Express.

Лондон обратился к Москве из-за британцев, приговоренных в ДНР к смертной казни

Как отмечает издание, смерть британцев в ДНР может стать «точкой невозврата» в отношениях Москвы и Лондона. В материале указывается, что противостояние двух стран «примет крайне опасный оборот».

По данным Express, в случае казни бойцов Британии и всему Западу придется «поднять ставки»: поставлять Украине больше оружия и вводить больше санкций в отношении России.

В начале июня граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили в ДНР к смертной казни. Иностранцев признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, совершении преступления группой лиц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смертная КазньДНРРоссияВеликобритания
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