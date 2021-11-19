СМИ: в Волгограде неизвестные ворвались в здание Роспотребнадзора

Неизвестные ворвались в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольги Зубаревой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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Собеседник агентства рассказал, что группа граждан прошла в кабинет к начальнику «минуя турникет и охрану», тем самым «нарушив нормальную работу управления». По его словам, прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии нарушителей не застали, в настоящее время устанавливаются их личности.

Местные СМИ сообщают, что региональное управление Роспотребнадзора посетили противники использования QR-кодов. Портал V1.RU добавил, что в Волгограде идёт сбор подписей против действующих ограничительных мер.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила о правдивости статистики по коронавирусу.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВолгоградРоспотребнадзор
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