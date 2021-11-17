Попова заявила о правдивости COVID-статистики в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила о правдивости статистики по коронавирусу. Выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, она подчеркнула, что это была изначальная позиция властей.

По словам главы Роспотребнадзора, это касается числа инфицированных, умерших от COVID-19, заболевших среди вакцинированных и так далее. При этом она подчеркнула необходимость разъяснять цифры, «чтобы было понятно».

Анна Попова также рассказала, что Роспотребнадзор готов проработать с бизнесом предложение о стимулировании граждан вакцинироваться от коронавируса. Ранее на совещании у президента РФ она заявила, что все больные с признаками ОРВИ в обязательном порядке будут тестироваться на коронавирус.

